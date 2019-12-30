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Иран заявил о попытке США сорвать совместные с РФ учения

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Совместные маневры ВМС стран завершились 30 декабря.

США заявили, что РФ и Китай должны ввести санкции против Ирана, а не проводить с ними морские учения. Об этом сказал  представитель госдепартамента.

В Вашингтоне считают, что правительства стран должны ввести ограничения против Тегерана из-за нарушений прав человека. 

Совместные маневры ВМС Ирана, России и Китая "Пояс морской безопасности" завершились 30 декабря. Они проходили в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Заявления Вашингтона командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади  назвал попыткой сорвать мероприятие. 

Видео: YouTube / AFP news agency, VOA News_1

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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