Капремонт повысит надежность и безопасность ее эксплуатации.

На улице Мосина в Сестрорецке стартовали подготовительные работы по капитальному ремонту плотины Гаусмана. Это одно из старейших гидротехнических сооружений города, сообщили в Смольном 26 ноября.

На первом этапе специалисты устанавливают временное ограждение, подготавливают территорию, обустраивают площадки для размещения техники и материалов, а также подъездные пути к месту проведения работ. Затем планируются устройство шпунтовой стенки со стороны Сестрорецкого Разлива, укрепление левобережной части грунтовой плотины, восстановление водосброса и проектных отметок откосов, ремонт конструкций и ангара. Дополнительное финансирование, выделенное из бюджета Петербурга на данный объект, позволит завершить все до конца следующего года.

Плотина более 160 лет обеспечивает регулирование уровня воды в озере и защищает прилегающие территории от подтоплений. Капремонт повысит надежность и безопасность ее эксплуатации.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2026 году ГАТИ Петербурга выдала свыше 5 тыс. ордеров.

Фото: пресс-служба Смольного