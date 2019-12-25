Женщину и ребенка госпитализировали после аварии в Сестрорецке

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи.

В Курортном районе Петербурга произошло ДТП с пострадавшими. Две иномарки столкнулись на Тарховском проспекте в Сестрорецке днем 6 ноября.

По информации 78.ru, участниками аварии стали автомобили Suzuki и Mercedes. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи.

В результате травмы получили женщина и ребенок, они были госпитализированы в больницу. По словам родственницы, за рулем находилась мама, и в них на большой скорости врезалась другая машина. Как отметила водительница, в их авто не сработали подушки безопасности.

Ранее мы рассказывали о том, что после ДТП на Херсонской улице, в котором пострадали отец и его трехлетняя дочь, возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV