Женщину и ребенка госпитализировали после аварии в Сестрорецке

В Курортном районе Петербурга произошло ДТП с пострадавшими. Две иномарки столкнулись на Тарховском проспекте в Сестрорецке днем 6 ноября.
По информации 78.ru, участниками аварии стали автомобили Suzuki и Mercedes. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи.
В результате травмы получили женщина и ребенок, они были госпитализированы в больницу. По словам родственницы, за рулем находилась мама, и в них на большой скорости врезалась другая машина. Как отметила водительница, в их авто не сработали подушки безопасности.
Ранее мы рассказывали о том, что после ДТП на Херсонской улице, в котором пострадали отец и его трехлетняя дочь, возбудили уголовное дело.
Фото: Piter.TV
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