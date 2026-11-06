После ДТП на Херсонской улице, в котором пострадали отец и его трехлетняя дочь, возбудили уголовное дело

Мужчину и ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) после аварии с двумя пострадавшими, которая произошла на Херсонской улице 5 ноября. Решается вопрос об избрании меры пресечения автомобилисту, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, 51-летний водитель машины Nissan совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на 24-летнего мужчину и его трехлетнюю дочь. В результате их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что смертельная авария на Парашютной улице обернулась уголовным делом. Скончалась пожилая женщина-пешеход.

Видео, фото: пресс-служба МВД России