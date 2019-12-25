Смертельная авария на Парашютной улице обернулась уголовным делом

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении водителя меры пресечения.

После смертельной аварии, которая произошла вечером 4 ноября в Приморском районе, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, накануне около дома 22 по Парашютной улице 76-летний автомобилист за рулем Suzuki Grand Vitara сбил 81-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пострадавшая скончалась на месте ДТП. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении водителя меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: автомобилиста будут судить за смертельный наезд на байкера в Красногвардейском районе.

Фото: пресс-служба МВД России