Автомобилиста будут судить за смертельный наезд на байкера в Красногвардейском районе

Мужчина не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и сбил мотоциклиста.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, которому вменили ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Как сообщили в надзорном ведомстве 5 ноября, в апреле фигурант вел автомобиль Skoda. При повороте во двор на улице Коммуны мужчина не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и сбил байкера. В результате аварии 48-летний мотоциклист получил серьезные травмы и скончался в больнице.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что под колесами Suzuki на Парашютной улице скончалась пенсионерка. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга