Под колесами Suzuki на Парашютной улице скончалась пенсионерка

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Приморском районе произошло смертельное ДТП. По факту случившегося полицейские организовали проверку, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне примерно в 18:00 возле дома 22 по Парашютной улице 76-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara совершил наезд на 81-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии потерпевшая скончалась на месте. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются правоохранителями.

Ранее мы рассказывали о том, что пожилой автомобилист сбил девушку-пешехода в Приозерске. Пострадавшая пожаловалась на сильную боль в ноге, ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Видео: пресс-служба МВД России