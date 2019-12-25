Пожилой автомобилист сбил девушку в Приозерске

Пешеход пожаловалась на сильную боль в ноге, ее госпитализировали в больницу.

Росгвардейцы первыми оказались на месте аварии в Приозерске и вызвали скорую медицинскую помощь для пострадавшей. По предварительной информации, 28-летнюю девушку 2 ноября на перекрестке Ленинградского шоссе и улицы Цветкова сбил 88-летний водитель автомобиля Renault Logan.

Сотрудники вневедомственной охраны также дождались госавтоинспекторов и включили спецсигналы на патрульной машине. Пешеход пожаловалась на сильную боль в ноге, ее госпитализировали в больницу. Автомобилиста доставили в отдел.

Ранее на Piter.TV: в ночном ДТП на Полюстровском проспекте погибли водитель и пассажир Honda в Петербурге. Двух молодых людей из второго авто увезли в медицинское учреждение с различными травмами.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти