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В ночном ДТП на Полюстровском проспекте погибли водитель и пассажир Honda

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Двух молодых людей из второго авто госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами.

Полицейские Калининского района Петербурга устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло ночью 3 ноября на Полюстровском проспекте. 

Около 00:00 водитель автомобиля Honda Civic, двигаясь в сторону Литовской улицы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной Fiat Uno мужчины 2000 года рождения. Затем первого отбросило в припаркованную иномарку Toyota. 

В результате аварии управлявшего Honda доставили в больницу в состоянии клинической смерти, где неизвестный скончался, пишет "Фонтанка". Пассажир 2003 года рождения погиб на месте происшествия. Двух молодых людей из второго авто госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами. По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что пассажир Volkswagen пострадал в ДТП на КАД Петербурга. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, полюстровский проспект
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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