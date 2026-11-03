В ночном ДТП на Полюстровском проспекте погибли водитель и пассажир Honda

Двух молодых людей из второго авто госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами.

Полицейские Калининского района Петербурга устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло ночью 3 ноября на Полюстровском проспекте.

Около 00:00 водитель автомобиля Honda Civic, двигаясь в сторону Литовской улицы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной Fiat Uno мужчины 2000 года рождения. Затем первого отбросило в припаркованную иномарку Toyota.

В результате аварии управлявшего Honda доставили в больницу в состоянии клинической смерти, где неизвестный скончался, пишет "Фонтанка". Пассажир 2003 года рождения погиб на месте происшествия. Двух молодых людей из второго авто госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что пассажир Volkswagen пострадал в ДТП на КАД Петербурга.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти