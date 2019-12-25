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Пассажир Volkswagen пострадал в ДТП на КАД Петербурга
Сегодня, 16:33
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Пассажир Volkswagen пострадал в ДТП на КАД Петербурга

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Водитель легковушки остановил свою иномарку в левом ряду для проверки колеса.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с пострадавшим на Кольцевой автодороге. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Около 12:00 на 40-м километре внешнего кольца в Красногвардейском районе мужчина 1996 года рождения, управляя фургоном Fiat Ducato, столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo водителя 1994 года рождения. Последний остановил свою иномарку в левом ряду для проверки колеса. 

В результате наезда тяжелые травмы получил пассажир легковушки 1998 года рождения, его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: пешеход погиб под колесами Renault Duster на трассе А-120 в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, кад
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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