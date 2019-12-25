Пассажир Volkswagen пострадал в ДТП на КАД Петербурга

Водитель легковушки остановил свою иномарку в левом ряду для проверки колеса.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с пострадавшим на Кольцевой автодороге. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Около 12:00 на 40-м километре внешнего кольца в Красногвардейском районе мужчина 1996 года рождения, управляя фургоном Fiat Ducato, столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo водителя 1994 года рождения. Последний остановил свою иномарку в левом ряду для проверки колеса.

В результате наезда тяжелые травмы получил пассажир легковушки 1998 года рождения, его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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Фото: Piter.TV