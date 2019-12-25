В Петербурге перенесли ночное перекрытие съезда с КАД на Приморское шоссе

Сроки изменили по производственной необходимости.

В Петербурге изменили дату временного закрытия съезда с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе. Вместо ночи с 13 на 14 ноября ограничения введут с 22:00 17 ноября до 06:00 18 ноября. Об этом рассказал "Петербург2".

На восемь часов полностью перекроют съезд № 4 на нулевом километре Кольцевой автодороги. Он ведет на Приморское шоссе в сторону станций метро "Беговая", "Черная речка" и "Старая Деревня".

Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", сроки изменили по производственной необходимости. Ограничения связаны со строительством шумозащитного экрана: подрядчику предстоит обустроить ростверк свайного фундамента.

На время работ на участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари. При этом остальные съезды транспортной развязки останутся открытыми для движения.

Работы проведут ночью, чтобы снизить неудобства для автомобилистов в часы наиболее интенсивного трафика. Водителям рекомендуют заранее скорректировать маршруты с учетом временного перекрытия.

Фото: Piter.tv