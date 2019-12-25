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Полиция расследует детали массового ДТП на 29 км внешнего кольца КАД
Сегодня, 12:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полиция расследует детали массового ДТП на 29 км внешнего кольца КАД

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Авария произошла вечером 7 ноября.

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Калининском районе, произошедшем 7 ноября. Подробности 11 ноября сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти. 

На 29 км внешнего кольца КАД 7 ноября в 19:04 водитель Geely Coolray при перестроении не справился с управлением и столкнулся с движущимся в правом ряду автомобилем Chery Arrizo. После этого Geely наехал на стоящий на обочине грузовой автомобиль "Даф ФТ". Грузовик находился там из-за ранее произошедшего ДТП.

В результате ДТП водитель автомобиля  Geely Coolray с ушибами был госпитализирован, а после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение.  

Ведется административное расследование.

Накануне под Красным Селом 10-летний мальчик попал под колеса Ford Focus.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: chery arrizo, geely coolray, кад, массовое дтп
Категории: ДТП, Лента новостей, Происшествия,

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