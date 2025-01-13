Под Красным Селом 10-летний мальчик попал под колеса Ford Focus

Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Госавтоинспекция Ломоносовского района проводит проверку по факту аварии, в которой пострадал 10-летний пешеход. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около шести часов вечера 10 ноября на 2 км автодороги "Подъезд к Красносельскому району" 65-летний водитель за рулём Ford Focus, двигаясь в сторону Красного Села, вне населенного пункта наехал на мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате 10-летний пострадавший ученик 4 класса с множественными травмами был госпитализирован.

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Фото: Piter.tv (архив)