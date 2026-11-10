Сбившего близняшек на остановке в Пушкине пенсионера признали виновным

Мужчина получил ограничение свободы на два года.

Пушкинский районный суд огласил приговор 81-летнему водителю. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, сообщила объединенная пресс‑служба судов.

Авария произошла в марте на Оранжерейной улице в Пушкине. Водитель выехал на тротуар и сбил людей, стоявших на остановке в ожидании автобуса. Среди пострадавших оказались 10‑летние девочки‑близняшки. Одной из сестер предстоит курс реабилитации, который займет не меньше двух лет.

С учетом возраста и былых заслуг фигуранта суд назначил фигуранту наказание в виде двух лет ограничения свободы, а также лишил его права управлять транспортными средствами на 2,5 года. Кроме того, удовлетворен гражданский иск — с виновного взыщут 2,5 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что прокуратура добивается компенсации для пострадавших в ДТП в Пушкине близняшек.

Видео: объединенная пресс‑служба судов Петербурга