Мужчина не справился с управлением и въехал в разделительное ограждение.

В Тосненском районе Ленинградской области произошло ДТП. Об этом рассказали 27 ноября в Аварийно-спасательной службе региона.

В ведомство сегодня утром поступили сведения об аварии около поселка Бабино, в которой водитель машины Volkswagen Polo не справился с управлением и въехал в разделительное ограждение. На место направили дежурную смену поисково-спасательного отряда Тосно. До их прибытия пострадавшего деблокировали пожарные, затем провели отключение АКБ.

Автомобилистов просят быть осторожнее на дорогах в гололед. Рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и избегать резких маневров.

Ранее на Piter.TV: возле поселка Судаково произошло смертельное ДТП.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти