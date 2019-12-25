В Тосненском районе Ленинградской области произошло ДТП. Об этом рассказали 27 ноября в Аварийно-спасательной службе региона.
В ведомство сегодня утром поступили сведения об аварии около поселка Бабино, в которой водитель машины Volkswagen Polo не справился с управлением и въехал в разделительное ограждение. На место направили дежурную смену поисково-спасательного отряда Тосно. До их прибытия пострадавшего деблокировали пожарные, затем провели отключение АКБ.
Автомобилистов просят быть осторожнее на дорогах в гололед. Рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и избегать резких маневров.
Ранее на Piter.TV: возле поселка Судаково произошло смертельное ДТП.
Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти
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