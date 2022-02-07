50-летняя женщина с шампанским дорвалась до машины бывшего на Маршала Жукова

Росгвардейцы нашли и задержали злоумышленницу, находившуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В Петербурге задержали женщину, которая, предположительно, разбила припаркованные машины этой ночью на проспекте Маршала Жукова. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Около двух часов ночи 24 июля в правоохранительные органы обратились жители дома на проспекте Маршала Жукова. Они сообщили, что нетрезвая женщина громит припаркованные во дворе автомобили.

Как оказалось, женщина палкой и бутылкой из-под шампанского разбила стекла у машины Volkswagen Passat, а также повредила капот и разбила боковое стекло автомобиля Ford Focus III, после чего скрылась.

Росгвардейцы нашли и задержали злоумышленницу, находившуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она призналась, что приехала к дому своего бывшего, где повредила несколько автомобилей, в том числе, принадлежащий ему.

Задержанной уроженке Краснодарского края 50 лет, она была ранее судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Фото: Росгвардия Спб