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В аварии в Лужском районе пострадали 34-летняя женщина и её 7-летний пассажир
Сегодня, 8:30
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В аварии в Лужском районе пострадали 34-летняя женщина и её 7-летний пассажир

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На 129 км автодороги "СПб – Псков" 12 января в 16:20 Ford Focus под управлением 34-летней женщины выехал на полосу встречного движения

Проводится проверка по факту ДТП в Лужском районе Ленобласти. Об этом рассказали в региональном МВД.

На 129 км автодороги "СПб – Псков" 12 января в 16:20 Ford Focus под управлением 34-летней женщины выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Audi А6 под управлением 59-летней автомобилистки. После этого в Audi въехал автомобиль Renault Megane под управлением 38-летнего жителя Псковской области.

В результате ДТП водитель автомобиля Ford Focus, а также 7-летний пассажир в состоянии средней тяжести госпитализированы.

В ДТП на трассе "Кола" поcтрадал шестимесячный ребенок.

Фото: Piter.tv

Теги: audi а6, ford focus, renault megane, авария
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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