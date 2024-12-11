В ДТП на трассе "Кола" поcтрадал шестимесячный ребенок

Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

В воскресенье, 12 января 2025 года около 14:40 на 130 км трассы "Кола" произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина 37-ми лет, находясь за рулем автомобиля Kia Picanto, при попытке совершить обгон потеряла контроль над машиной и врезалась в движущийся навстречу автомобиль Renault Duster, которым управляла женщина 39-ти лет.

В результате столкновения водитель Kia Picanto и находившийся с ней шестимесячный ребенок были доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести. Водительница Renault Duster оказалась в тяжелом состоянии, а ее 12-летняя пассажирка получила травмы средней степени тяжести.

Сейчас ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что шестилетний мальчик скончался в больнице после ДТП в Ленобласти.

Фото: Piter.TV