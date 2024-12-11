Шестилетний мальчик скончался в больнице после ДТП в Ленобласти

44-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW.

Шестилетний мальчик, пострадавший в ДТП в Ломоносовском районе, скончался после тяжёлых травмю. Об этом пишет "Фонтанка".

Полиция Ломоносовского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал 6-летний ребенок.

ДТП произошло 10 января в 16:00 на 20-м километре автодороги "Анташи-Ропша-Красное Село". 44-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW, которым управляла 36-летняя женщина.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Васильевском острове пенсионерка загорелась от плиты.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области