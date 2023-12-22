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В Ленобласти на трассе "Сортавала" легковушка врезалась в бетономешалку

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От удара легковушка наехала на металлическое ограждение и вылетела в кювет, где перевернулась.  

Проводится проверка по факту ДТП на 41 километре автодороги "Сортавала" во Всеволожском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне, 1 мая, в 16:20 на 41-м км автодороги "Сортавала" 20-летний водитель, управляя автомобилем Ford Focus, неправильно выбрал боковую дистанцию и столкнулся по касательной с едущим в попутном направлении грузовым автомобилем Mercedes (бетономешалка) под управлением 56-летнего водителя. От удара легковушка наехала на металлическое ограждение и вылетела в кювет, где перевернулась.  

В результате ДТП водитель Ford госпитализирован в тяжёлом состоянии, его 17-летняя пассажирка находится в состоянии средней степени тяжести.

Также полиция проводит проверку по факту возгорания автомобиля на автодороге "Сортавала".

Видео: Мегаполис

Теги: ford focus, трасса сортавала
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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