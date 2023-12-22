Полиция проводит проверку по факту возгорания автомобиля на автодороге "Сортавала"

Водитель машины погиб от полученных травм.

Правоохранители проводят проверку после возгорания автомобиля в результате столкновения с опорой освещения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел сегодня, 29 апреля, на автодороге "Сортавала". Водитель за рулем машины "Лада Приора" не справился с управлением, в результате чего его машина влетела в опору освещения. Автомобиль загорелся, водитель погиб на месте ДТП.

Личность автомобилиста в настоящий момент устанавливается. Полиция проводит проверку, подробности уточняются.

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Фото: Telegram / Петербургская полиция