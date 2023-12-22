Полицейские задержали курьера мошенников, обманувших 82-летнюю петербурженку

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Мошенничество".

Правоохранители задержали курьера мошенников, которые обманули 82-летнюю женщину, проживающую на Гражданском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел еще 25 марта 2024 года. В полицию Калининского района обратилась пенсионерка, которая рассказала стражам порядка, что стала жертвой мошенничества по схеме "ваш родственник попал в ДТП". Пострадавшая лишилась 200 тыс. рублей. Средства она передала курьеру.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Мошенничество". Накануне, 15 мая, правоохранители задержали подозреваемого, который работал курьером мошенников. Молодой человек был ранее задержан по подозрению в совершении аналогичного преступления. Известно, что сейчас 22-летний мужчина без определенного места жительства находится в участке.

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Фото: Telegram / Петербургская полиция