Полиция продолжает изымать электросамокаты с петербургских улиц

В МВД объясняют, что в рамках операции "Кикшеринг" они проверяют, соблюдают ли пользователи самокатов и компании правила дорожного движения.

Сотрудники полиции продолжают убирать электросамокаты, принадлежащие сервисам кикшеринга, с улиц Петербурга. В частности, они очищают от арендных средств индивидуальной мобильности (СИМ) Садовую улицу.

Самокаты загружают в грузовики. В МВД объясняют, что в рамках операции "Кикшеринг" они проверяют, соблюдают ли пользователи самокатов и компании правила дорожного движения.

Нарушением считается парковка СИМ на тротуарах шириной менее 1,5 ме. Также запрещено оставлять самокаты ближе 15 м от остановок и менее чем в 5 м от подземных переходов и на мостах. Сервисы кикшеринга в городе пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее мы сообщили о том, что утром 15 мая в Петербурге выявили более 400 поездок вдвоем на электросамокатах.

Фото: Piter.TV