Замначальника ГИБДД Петербурга: идет работа по запрещению передвижения СИМ по городским тротуарам

Никишин подчеркнул, что для катания на электросамокатах существуют городские парки, специальные велодорожки и другие места.

Заместитель начальника ГИБДД Петербурга Игорь Никишин заявил в интервью "Петербургскому дневнику", об активной совместной борьбе ведомства и администрации города работа за запрет использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах. По его словам, позиция Главного управления ГИБДД заключается в том, что электросамокаты и другие СИМ не должны передвигаться по тротуарам в городской черте. Этот вопрос в данный момент прорабатывается совместно с профильными комитетами.

Никишин подчеркнул, что для катания на электросамокатах существуют городские парки, специальные велодорожки и другие места. Однако основная проблема заключается в том, что большинство ДТП с участием СИМ происходят именно на тротуарах, где много пешеходов. Он также отметил, что цель ГИБДД - свести количество таких происшествий к минимуму.

В то же время, Никишин признал, что ГИБДД не планирует полностью запрещать использование электросамокатов на обочинах городских дорог, особенно в местах, где отсутствуют тротуары. Он объяснил, что налагать полный запрет в данном случае нецелесообразно, поскольку около 90% случаев использования горожанами СИМ - это поездка "от точки до точки", например, из дома до работы и обратно. Это, по его словам, помогает снизить загруженность петербургских дорог автомобилями, что является позитивным моментом.

Ранее мы сообщили о том, что более двух тыс. электросамокатов за сутки изъяли в Петербурге за неправильную парковку.

Фото: Piter.TV