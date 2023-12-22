Более двух тыс. электросамокатов за сутки изъяли в Петербурге за неправильную парковку

С 1 января, или с начала сезона использования электросамокатов, по 12 мая 2024 года в городе произошло 41 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 41 человек, включая 11 детей в возрасте до 16 лет.

В ночь на вторник, 14 мая полиция Петербурга эвакуировала более 2,2 тыс. арендованных электросамокатов, которые были неправильно припаркованы. Самокаты забирали с тротуаров шириной менее полутора метров, на расстоянии до 15 метров от остановок, у подземных переходов и даже на мостах.

Пресс-служба ведомства ГУ МВД РФ по Петербургу сообщила, что еще одной проблемой является предоставление возможности управлять средствами индивидуальной мобильности (СИМ) несовершеннолетним. Также полиция выступает за запрет езды на электросамокатах по тротуарам.

С 1 января, или с начала сезона использования электросамокатов, по 12 мая 2024 года в городе произошло 41 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 41 человек, включая 11 детей в возрасте до 16 лет.

Ранее мы сообщили о том, что утром 15 мая в Петербурге выявили более 400 поездок вдвоем на электросамокатах.

Фото: Piter.TV