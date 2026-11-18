Традиционная ярмарка ежегодно проходит в Петербурге.

Утром 18 ноября петербуржцы увидели подготовку Манежной площади к новогодним мероприятиям. Кадрами с места поделился читатель Piter.tv.

Рождественская ярмарка является одним из главных праздничных событий города. Судя по кадрам, территорию оградили и завезли необходимые для работ деревянные конструкции и элементы ограждений. Вскоре пространство преобразится в настоящую зимнюю сказку — с торговыми теремкам-павильонами, украшенные яркими гирляндами, нарядными елками и тематическими зонами.

Рождественская ярмарка должна открыться в первой половине декабря и проработать до 10 января 2027 года. Традиционно на Манежной площади гостей ждут торговые ряды с сувенирами и угощениями, а также интересная развлекательная программа.

Северная столица начала готовиться к главному зимнему празднику с прошлой недели. Первые украшения появились на Малой Садовой и на Московском проспекте.

Видео: Piter.TV