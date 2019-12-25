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Рождественская ярмарка в Петербурге заработает с 12 декабря
Сегодня, 11:29
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Рождественская ярмарка в Петербурге заработает с 12 декабря

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Продлится мероприятие до 10 января.

В Петербурге сотрудники Государственной административно-технической инспекции выдали первые "новогодние" ордера для обеспечения проведения праздничных мероприятий. В частности, Рождественская ярмарка 2026-2027 будет работать традиционно на нескольких площадках с 12 декабря по 10 января. 

На Кленовой улице установят двухэтажную паровую карусель в стиле 1920-х годов, также появятся светящиеся инсталляции и гирлянды. На Дворцовой площади поставят большую катальную горку и торговые домики. 

Впереди – время волшебства, ярких впечатлений и любимых зимних традиций. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: стало известно, когда заработает каток в "Севкабель Порту". Он откроется уже 21 ноября. Площадь ледовой арены составляет 2,2 тыс. квадратных метров. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гати, рождественская ярмарка
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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