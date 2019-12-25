Рождественская ярмарка в Петербурге заработает с 12 декабря

Продлится мероприятие до 10 января.

В Петербурге сотрудники Государственной административно-технической инспекции выдали первые "новогодние" ордера для обеспечения проведения праздничных мероприятий. В частности, Рождественская ярмарка 2026-2027 будет работать традиционно на нескольких площадках с 12 декабря по 10 января.

На Кленовой улице установят двухэтажную паровую карусель в стиле 1920-х годов, также появятся светящиеся инсталляции и гирлянды. На Дворцовой площади поставят большую катальную горку и торговые домики.

Впереди – время волшебства, ярких впечатлений и любимых зимних традиций. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: стало известно, когда заработает каток в "Севкабель Порту". Он откроется уже 21 ноября. Площадь ледовой арены составляет 2,2 тыс. квадратных метров.

Фото: Piter.TV