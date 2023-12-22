Утром 15 мая в Петербурге выявили более 400 поездок вдвоем на электросамокатах

Благодаря системе "Антитандем", которая автоматически замедляет скорость самокатов при обнаружении нарушений, пользователи прекращают поездки или пересаживаются на отдельные устройства

В среду, 15 мая, с 00:00 до 9:00 в Петербурге было зафиксировано более 400 случаев совместных поездок на электросамокатах, сообщает пресс-служба кикшеринговой компании Whoosh.

Благодаря системе "Антитандем", которая автоматически замедляет скорость самокатов при обнаружении нарушений, пользователи прекращают поездки или пересаживаются на отдельные устройства. При повторном нарушении аккаунт блокируется.

Технология "Антитандем" продолжает обучаться, чтобы улучшить свою работу. Она анализирует более 50 параметров данных для определения количества пассажиров на самокате. Главная цель этой инновации — свести к нулю количество нарушений, которые могут создать опасные ситуации.

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Фото: Piter.TV