Акция "На работу на велосипеде" началась в Петербурге

Маршрут проходил по специально обозначенным велосипедным дорожкам вдоль Фонтанки, набережной канала Грибоедова, Вознесенского проспекта и завершился у Мариинского дворца.

Во вторник, 14 мая, в Петербурге проходит традиционная акция "На работу на велосипеде", которая стала набирает все большую популярность среди горожан. В рамках мероприятия жители города пересаживаются с автомобилей на велосипеды, моноколеса и электросамокаты с целью улучшения экологической ситуации, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Офисные работники в едином строю проехали на велосипедах по центру города. Маршрут проходил по специально обозначенным велосипедным дорожкам вдоль Фонтанки, набережной канала Грибоедова, Вознесенского проспекта и завершился у Мариинского дворца.

В этом году планируется построить более девяти километров велосипедных дорожек в Приморском, Московском и Красногвардейском районах.

Фото: Pxhere