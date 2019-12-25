Апробация перспективных моделей экспериментальных заданий ЕГЭ предполагает выполнение школьниками реальных опытов из школьной программы по физике и химии. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделали представители пресс-службы Рособрнадзора.
Апробируемые модели экспериментальных заданий предполагают выполнение реального эксперимента из школьной программы по физике и по химии.
пресс-служба Рособрнадзора
В ноябре 2026 года на территории страны стартовала апробация перспективных моделей экспериментальных заданий ЕГЭ по физике и химии. Данные мероприятия проходят в рамках проработки вопросов стратегического обновления контрольных измерительных материалов. Эксперты хотят сблизить школьное образование с реальными запросами от ведущих отечественных вузов. Ранее руководитель Рособрнадзора говорил о том, что в ближайшие два года в России экспериментальная часть в ЕГЭ по физике и химии вводиться не будет.
Рособрнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в ЕГЭ по истории.
Фото: Piter.tv
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