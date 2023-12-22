Полиция задержала участника конфликта на парковке ТЦ у станции "Пионерская"

Вечером 15 мая по подозрению в стрельбе полицией задержан 34-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Полиция задержала участника конфликта на парковке ТЦ Сити Молла, неподалёку от станции метро "Пионерская". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 14 мая поступило сообщение о стрельбе из "травмата" на парковке торгового центра на Коломяжском проспекте. Полицейские установили, что в результате возникшего дорожного конфликта водитель автомобиля Li Auto L7 из травматического пистолета ранил 39-летнего оппонента и скрылся. Потерпевший был госпитализирован. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Вечером 15 мая по подозрению в стрельбе полицией задержан 34-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. У него изъят травматический пистолет.

Фото: Piter.tv