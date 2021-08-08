По предварительным данным, автомобиль врезался в дерево.

Авария с участием автомобиля BMW возле Московского проспекта привела к остановке движения трамваев. Как сообщило издание 78.ru, иномарка оказалась на трамвайных путях.

По предварительным данным, черный автомобиль врезался в дерево. Из‑за того, что после ДТП машина заблокировала пути, движение электротранспорта пришлось приостановить. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.

Официальной информации о дорожном происшествии пока не поступало.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб