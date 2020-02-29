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Uber с Volkswagen не поделили перекресток Московского и Бассейной
Сегодня, 20:12
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Uber с Volkswagen не поделили перекресток Московского и Бассейной

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Инцидент произошел во второй половине дня. На фотографиях видно, что Uber сильно помялся.

В воскресенье, 8 августа, на перекрестке Московского проспекта и Бассейной столкнулись Uber с Volkswagen. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел во второй половине дня. На фотографиях видно, что Uber сильно помялся. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших нет. В комментариях группы "ДТП и ЧП" пользователи отмечают, что нередко сталкиваются с нарушением правил дорожного движения со стороны водителей Uber.

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Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ира Канева

Теги: дтп бассейная, дтп московский проспект, дтп убер
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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