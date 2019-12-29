Таксист врезался в грузовик на выезде с Улицы Турку

О пострадавших не сообщалось.

В субботу утром, 29 февраля, жители Петербурга заметили оставленную на дороге машину. Предполагается, что таксист не справился с управлением и влетел стоящий на дороге автомобиль. О столкновении, случившемся на выезде с улицы Турку рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях не видно сильных повреждений транспортного средства. О пострадавших также не сообщалось.

Ранее мы писали, что петербургские водители пожаловались на скользкие дороги.

Фото: vk.com/spb_today