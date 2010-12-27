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ДТП на Севастопольской улице: водитель "Убера" не уступил дорогу мобильной лаборатории
Сегодня, 18:11
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IRINA_CHALKINA
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ДТП на Севастопольской улице: водитель "Убера" не уступил дорогу мобильной лаборатории

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К счастью, никто не пострадал.

Вечером 6 сентября, на на перекрёстке Севастопольской улицы и Белоусова столкнулись "Убер" и мобильная лабаратория. Очевидцы сообщают, что никто не пострадал. 

это как же шарахнуть нужно было, что бы буханка (речь идет о мобильной лабаратории) сложилась!

восклицает очевидец

На снимках видно, что машина мобильной лабаратории очень сильно постраала. От удара автомобиль "растерял" все запчасти, оторвались двири, вылетели все анализы, помялась крыша. Во время столкновения также пострадал дорожный знак. 

Такси "повезло" не меньше. У транспорта сильно помят бампер, капот и треснуто лобовое стекло.

На место аварии прибыли медики и сотрудники ДПС.

Ранее мы сообщали о том, что на Среднеохтинском проспекте автомобиль сбил пешехода на тротуаре

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

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Теги: дтп севастопольская улица , дтп убер , дтп убер и мобильная лабаратория
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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