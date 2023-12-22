После ДТП на Невском проспекте мотоциклист оказался на капоте иномарки

Судя по кадрам, опубликованным горожанами, в связи с аварией перекрыто три полосы.

На Невском проспекте у пересечения с Михайловском улицей в Петербурге вечером 26 апреля произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Судя по кадрам, опубликованным горожанами, в связи с аварией перекрыто три полосы. Из-за столкновения байкер оказался на капоте автомобиля, мотоцикл попал под колеса машины.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", в 20:00 на участке, где случилось ДТП, все еще затруднено движение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петергофе каршеринг столкнулся с лазурным автобусом.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Фото: "Яндекс.Карты"