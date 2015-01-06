В аварии в Ломоносовском районе Ленобласти погиб байкер

Его сбил автомобиль.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП с мотоциклистом на автодороге "Петергоф — Кейкино". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В Ломоносовском районе, на 5-м километре трассы, 28 августа произошла авария, в которой погиб 41-летний байкер. На месте происшествия было установлено, что 46-летний водитель, выезжая на автомобиле Ford со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении мотоциклу Suzuki, двигавшемуся слева относительно движения машины по главной.

В результате байкер столкнулся с иномаркой и получил несовместимые с жизнью травмы. Полиция разбирается в деталях происшествия.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти