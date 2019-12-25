В Ленобласти мужчину засыпало грунтом при рытье колодца

В результате случившегося мужчина погиб.

В деревне Харевщина Лодейнопольского района 28 августа при рытье колодца мужчину засыпало грунтом. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Лодейного Поля. В результате случившегося мужчина погиб. Спасатели извлекли его тело из ямы и передали полицейским.

Ранее в Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в котором погиб байкер. Мужчина, управляя мотоциклом Honda NC, столкнулся с эвакуатором, после чего упал под колеса двигавшегося в попутном направлении "КамАЗа".

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти