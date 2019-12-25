В Ленобласти впервые выбрали новогоднюю столицу

За почетной звание боролись пять муниципалитетов.

В 2027 году статус новогодней столицы Ленобласти получит Тихвин. Именно в этом городе пройдут ключевые праздничные события, включая губернаторскую новогоднюю елку, сообщала пресс-служба регионального правительства.

У Ленинградской области большой туристический потенциал, и мы хотим, чтобы наши города привлекали гостей в любое время года, в том числе зимой. Именно поэтому по поручению губернатора Александра Дрозденко мы запустили конкурс на звание "Новогодней столицы". Константин Патраев, вице‑губернатор по внутренней политике

За почётное право стать главной праздничной площадкой региона боролись пять муниципалитетов — Тихвин, Выборг, Отрадное, Новоселье и Петровское. Главы населенных пунктов представили свои проекты, в которых показали, как планируют оформить города и поселки к Новому году. По словам Патраева, акцию намерены проводить ежегодно и сделать ее доброй традицией для региона.

Ранее мы сообщали, что сцену для Рождественской ярмарки установят на Московской площади к 12 декабря.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти