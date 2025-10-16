На Московской площади к 12 декабря установят сцену для Рождественской ярмарки

В городе начали готовить новогодние праздничные площадки.

Совсем скоро Санкт-Петербург окунется в настоящую рождественскую атмосферу. ГАТИ выдала новый ордер на проведение Рождественской ярмарки. На Московской площади появятся сцена, арт‑объекты и зона для мастер‑классов, сообщила пресс-служба Государственная административно-технической инспекция.

В этом году праздничное настроение будет царить сразу в нескольких точках города: ярмарки развернутся на Дворцовой, Манежной и Московской площадях, а также на Малой Садовой и Кленовой улицах. Новогодние локации будут работать с 12 декабря по 10 января 2027 года.

Если в сезоне 2025–2026 главной темой были русские народные сказки, то сейчас организаторы готовят для горожан новые впечатления. На Кленовой улице гостей ждет двухэтажная паровая карусель в духе 1920‑х годов, а само пространство украсят эффектными светящимися инсталляциями. На Дворцовой площади появятся большая катальная горка и уютные торговые домики.

Ранее мы сообщали, что все работы по праздничному оформлению Петербурга планируют завершить к 10 декабря.