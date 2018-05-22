  1. Главная
На Якорной и Московской площадях стартовал демонтаж садов-трансформеров
Сегодня, 17:09
На прошлой неделе разобрали зеленую зону на Исаакиевской площади.

В Петербурге перед наступлением холодов продолжается демонтаж садов-трасформеров. Как рассказал председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко, на прошлой неделе разобрали зеленую зону на Исаакиевской площади, пересадив деревья на бульвары и в скверы Пушкинского района. А 10 октября стартует переезд на новое место растений с Якорной площади в Кронштадте. 

В частности, яблони устроятся рядом с памятником С. О. Макарову в сквере у Морского собора. Сквер Кронштадтской славы украсят боярышник сливолистный, кизильник блестящий и ирга Ламарка. На газонах Кронштадтского шоссе появятся березы, яблони, гортензии и котовник Фассена. Оставшееся доставят в Сестрорецк. 

Временный сад убирают и с Московской площади. Здесь его обустроили впервые. 

Все эти временные оазисы были размещены там, где невозможна посадка в открытый грунт, чтобы озеленить пространство вблизи исторических архитектурных ансамблей. 

Сергей Петриченко, председатель комитета по благоустройству Петербурга 

Ранее на Piter.TV: на Учительской улице благоустроили сквер с прудом и террасой. 

Фото: Telegram / Сергей Петриченко 

