На Якорной и Московской площадях стартовал демонтаж садов-трансформеров

В Петербурге перед наступлением холодов продолжается демонтаж садов-трасформеров. Как рассказал председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко, на прошлой неделе разобрали зеленую зону на Исаакиевской площади, пересадив деревья на бульвары и в скверы Пушкинского района. А 10 октября стартует переезд на новое место растений с Якорной площади в Кронштадте.

В частности, яблони устроятся рядом с памятником С. О. Макарову в сквере у Морского собора. Сквер Кронштадтской славы украсят боярышник сливолистный, кизильник блестящий и ирга Ламарка. На газонах Кронштадтского шоссе появятся березы, яблони, гортензии и котовник Фассена. Оставшееся доставят в Сестрорецк.

Временный сад убирают и с Московской площади. Здесь его обустроили впервые.

Все эти временные оазисы были размещены там, где невозможна посадка в открытый грунт, чтобы озеленить пространство вблизи исторических архитектурных ансамблей. Сергей Петриченко, председатель комитета по благоустройству Петербурга

Фото: Telegram / Сергей Петриченко