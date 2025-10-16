В Петербурге на Исаакиевской площади стартовал монтаж сада-трансформера. В настоящее время специалисты расставляют контейнеры, вскоре начнется их наполнение, а потом – посадка растений, рассказал вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Оазис на Синем мосту – визитная карточка Северной столицы, в 2026 году он появится в четвертый раз. В специальные модули высаживаются сотни деревьев и кустарников и тысячи цветов. Отмечается, что площадь сада увеличат: живописное окружение получит и участок вокруг памятника Николаю I. В оформлении используют, в том числе, белую сирень и белую розу.

Фото: Telegram / Разумишкин