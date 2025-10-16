  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Исаакиевской площади стартовал монтаж сада-трансформера
Сегодня, 16:59
145
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Исаакиевской площади стартовал монтаж сада-трансформера

0 0

Оазис на Синем мосту – визитная карточка Северной столицы, в 2026 году он появится в четвертый раз.

В Петербурге на Исаакиевской площади стартовал монтаж сада-трансформера. В настоящее время специалисты расставляют контейнеры, вскоре начнется их наполнение, а потом – посадка растений, рассказал вице-губернатор Евгений Разумишкин. 

Оазис на Синем мосту – визитная карточка Северной столицы, в 2026 году он появится в четвертый раз. В специальные модули высаживаются сотни деревьев и кустарников и тысячи цветов. Отмечается, что площадь сада увеличат: живописное окружение получит и участок вокруг памятника Николаю I. В оформлении используют, в том числе, белую сирень и белую розу. 

Ранее на Piter.TV: в Ломоносовском саду распустились весенние цветы. 

Фото: Telegram / Разумишкин 

Теги: исаакиевская площадь, сад-трансформер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии