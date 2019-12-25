В Ломоносовском саду распустились весенние цветы

В Ломоносовском саду Петербурга наступила настоящая весна: здесь распустились яркие сезонные цветы. Об этом рассказали в городском Комитете по благоустройству.

В этом году сад украсили лимонные нарциссы, красные тюльпаны и голубые мускари, а также цветущий миндаль с белыми и розовыми оттенками.

В ведомстве отметили, что это не просто набор растений, а продуманная композиция, где каждый элемент гармонирует с остальными. Сочетание красок и форм создаёт живописный пейзаж, который привлекает внимание горожан и гостей города.

Видео: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга