В Ломоносовском саду распустились весенние цветы
Сегодня, 10:57
В Ломоносовском саду Петербурга наступила настоящая весна: здесь распустились яркие сезонные цветы. Об этом рассказали в городском Комитете по благоустройству.

В этом году сад украсили лимонные нарциссы, красные тюльпаны и голубые мускари, а также цветущий миндаль с белыми и розовыми оттенками. 

В ведомстве отметили, что это не просто набор растений, а продуманная композиция, где каждый элемент гармонирует с остальными. Сочетание красок и форм создаёт живописный пейзаж, который привлекает внимание горожан и гостей города.

Ранее мы сообщили о том, что в Московском районе распустились розовые и белые тюльпаны.

Видео:  пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга 

