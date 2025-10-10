На Учительской улице благоустроили сквер с прудом и террасой

В Петербурге на Учительской улице завершено благоустройство сквера. На территории почти 3,5 гектара разместили зону отдыха, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 10 октября.
Возле пруда обустроили террасу с деревянным настилом и шезлонгами, также есть сад, где высажены горная сосна, герань, ирис и можжевельник. Для детей установили две игровые площадки и качели под навесом.
Отмечается, что проект реализован с учетом пожеланий местных жителей и идей воспитанников "Кванториума", который расположен неподалеку.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
