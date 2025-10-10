На Учительской улице благоустроили сквер с прудом и террасой

Также есть сад, где высажены горная сосна, герань, ирис и можжевельник.

В Петербурге на Учительской улице завершено благоустройство сквера. На территории почти 3,5 гектара разместили зону отдыха, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 10 октября.

Возле пруда обустроили террасу с деревянным настилом и шезлонгами, также есть сад, где высажены горная сосна, герань, ирис и можжевельник. Для детей установили две игровые площадки и качели под навесом.

Отмечается, что проект реализован с учетом пожеланий местных жителей и идей воспитанников "Кванториума", который расположен неподалеку.

Ранее мы рассказывали о том, что завершено благоустройство территории у Балтийского вокзала.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)