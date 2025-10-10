  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Учительской улице благоустроили сквер с прудом и террасой
Сегодня, 15:27
135
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Учительской улице благоустроили сквер с прудом и террасой

0 0

Также есть сад, где высажены горная сосна, герань, ирис и можжевельник.

В Петербурге на Учительской улице завершено благоустройство сквера. На территории почти 3,5 гектара разместили зону отдыха, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 10 октября. 

Возле пруда обустроили террасу с деревянным настилом и шезлонгами, также есть сад, где высажены горная сосна, герань, ирис и можжевельник. Для детей установили две игровые площадки и качели под навесом. 

Отмечается, что проект реализован с учетом пожеланий местных жителей и идей воспитанников "Кванториума", который расположен неподалеку. 

Ранее мы рассказывали о том, что завершено благоустройство территории у Балтийского вокзала. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: сквер, учительская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии