Завершено благоустройство территории у Балтийского вокзала

Пешеходные дорожки площадью более 1,3 тыс. "квадратов" вымощены тротуарной плиткой.

Комплексное благоустройство территории около Балтийского вокзала завершено в Петербурге. Ранее там находилась стихийная стоянка, рассказали в Смольном 10 октября.

Проект приведения в порядок локации был разработан с учетом предложений жителей Адмиралтейского района. Ключевой элемент пространства – памятный знак, посвященный истории железнодорожного сообщения в России.

Пешеходные дорожки площадью более 1,3 тыс. "квадратов" вымощены тротуарной плиткой, высадили 29 деревьев и свыше 1,8 тыс. кустарников. А освещение обеспечивают 18 светильников.

Ранее на Piter.TV: в Филатовском сквере высадили 25 берез.

Фото: пресс-служба Смольного