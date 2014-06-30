  1. Главная
Завершено благоустройство территории у Балтийского вокзала
Сегодня, 14:26
Пешеходные дорожки площадью более 1,3 тыс. "квадратов" вымощены тротуарной плиткой.

Комплексное благоустройство территории около Балтийского вокзала завершено в Петербурге. Ранее там находилась стихийная стоянка, рассказали в Смольном 10 октября. 

Проект приведения в порядок локации был разработан с учетом предложений жителей Адмиралтейского района. Ключевой элемент пространства – памятный знак, посвященный истории железнодорожного сообщения в России. 

Пешеходные дорожки площадью более 1,3 тыс. "квадратов" вымощены тротуарной плиткой, высадили 29 деревьев и свыше 1,8 тыс. кустарников. А освещение обеспечивают 18 светильников. 

Фото: пресс-служба Смольного 

