  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Филатовском сквере высадили 25 берез
Сегодня, 14:46
94
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Филатовском сквере высадили 25 берез

0 0

Совместные посадки – часть месяца благоустройства.

В рамках акции "Люблю березу русскую" в Филатовском сквере в Петербурге посадили 25 берез. В мероприятии поучаствовали горожане, многодетные семьи и сотрудники больницы имени Филатова, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Специалисты рассказали, как правильно ухаживать за саженцами. Совместные посадки – часть месяца благоустройства. 

Береза здесь выбрана не случайно, потому что она является символом нашего государства. Это стойкость, красота и выносливость. Одно из самых неприхотливых деревьев, оно хорошо переносит перепады температуры. 

Наталья Пономарева, главный инженер садово-паркового хозяйства 

Этой осенью в Северной столице собираются посадить порядка 400 деревьев и 700 кустарников. В основном речь идет о дубе, березе и клене. 

Ранее мы рассказывали о том, что деревья и кусты с Исаакиевской площади переедут в парки и скверы города. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга (архив) 

Теги: березы, филатовский сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии