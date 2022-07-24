В Филатовском сквере высадили 25 берез

Совместные посадки – часть месяца благоустройства.

В рамках акции "Люблю березу русскую" в Филатовском сквере в Петербурге посадили 25 берез. В мероприятии поучаствовали горожане, многодетные семьи и сотрудники больницы имени Филатова, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Специалисты рассказали, как правильно ухаживать за саженцами. Совместные посадки – часть месяца благоустройства.

Береза здесь выбрана не случайно, потому что она является символом нашего государства. Это стойкость, красота и выносливость. Одно из самых неприхотливых деревьев, оно хорошо переносит перепады температуры. Наталья Пономарева, главный инженер садово-паркового хозяйства

Этой осенью в Северной столице собираются посадить порядка 400 деревьев и 700 кустарников. В основном речь идет о дубе, березе и клене.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга (архив)