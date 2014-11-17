Деревья и кусты с Исаакиевской площади преедут в парки и скверы города

Петербургские растения из сада-трансформера находят новые дома в Пушкине.

Растения из летнего сада-трансформера на Исаакиевской площади Петербурга аккуратно пересаживаются в скверы и парки Пушкина, чтобы прижиться на новых участках. Об этом сообщил председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей Петриченко в своем телеграм-канале.

Садовники постепенно извлекают деревья, кусты и многолетники из контейнеров и транспортируют их в новые места. На бульваре Петербургского шоссе от Египетских ворот до Детскосельского бульвара высадят мелколистные липы Гринспайр и сибирский боярышник.

Другие растения, включая туи, розы и часть лип, разместят вдоль Петербургского шоссе и в Кочубеевском саду. На Привокзальной площади появятся разные сорта гортензий, а лапчатка "Абботсвуд" украсит сад у Египетских ворот. Жуковско-Волынский сквер на Софийском бульваре дополнят вейгелой. Демонтаж временных садов, таких как на Синем мосту, проходит аккуратно, чтобы растения успешно перенесли переезд и хорошо прижились на новых участках.

В дальнейшем ожидается, что оставшиеся растения из других садов-трансформеров займут свои места в городских скверах и парках, включая Воронцовский сквер и парк Авиаторов.

Ранее сообщалось, что на площади Мужества завершается благоустройство сквера Блокадников.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко