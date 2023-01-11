На Исаакиевской площади начали устанавливать сад-трансформер

На площадь привезли туи, липы, спирею, чубушник, гортензии и лаванду. Концепция в этом году выходит на новый уровень: сад будет больше, а вокруг памятника Николаю I посадят белую сирень и белую розу.

На Исаакиевской площади в Петербурге начались масштабные работы по установке сада-трансформера. К ним приступили после выступления губернатора перед городским парламентом. На площадь привезли туи, липы и другие растения. Согласно проектной документации, здесь также появятся спирея, чубушник, гортензии и лаванда.

Работы проводит садово-парковое предприятие "Центральное". Всего организовали три тендера на общую сумму почти 85 миллионов рублей. Вице-губернатор Евгений Разумишкин сообщил, что в этом году концепция выходит на новый уровень. Площадь сада значительно расширяется: живописное окружение получит и участок вокруг памятника Николаю I. В оформлении здесь будет использована белая сирень и белая роза.

По саду-трансформеру планируют проводить экскурсии. Первая экскурсия, посвященная Дню города, начнется 27 мая. После этого их будут организовывать каждую рабочую пятницу. Первый сад-трансформер на Исаакиевской площади появился в 2023 году. Саженцы размещают по специальным фитомодулям, где за ними ежедневно ухаживают садовники. Осенью деревья и кустарники пересаживают в парки, скверы и на улицы Петербурга.

Ранее сообщалось, что на Георгия Чернышёва начали строить детский сад с соляной комнатой и зоной для научных игр.

Фото: PiterTV