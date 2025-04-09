На Георгия Чернышёва начали строить детский сад с соляной комнатой и зоной для научных игр

В Московском районе Санкт-Петербург начали строить новый детский сад для 330 воспитанников. Объект возводят рядом с жилым комплексом "Сэтл Лофт" на улице Георгия Чернышёва. Открыть учреждение планируют в начале 2027 года, рассказал портал "Строительный Петербург".

Новый садик рассчитан на детей от одного года до семи лет. В трёхэтажном здании разместят 16 групп, шесть из которых будут ясельными. Для малышей подготовят отдельные спальни, игровые комнаты и помещения для занятий.

Особенностью проекта станет расширенная инфраструктура для развития и оздоровления детей. Внутри оборудуют бассейн, соляную комнату, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также пространства для кружков и развивающих занятий.

Во дворе появятся прогулочные зоны с игровыми комплексами и спортивные площадки. Кроме того, проект предусматривает создание научной площадки, где дети смогут в игровой форме знакомиться с простыми физическими и природными явлениями. Территорию вокруг здания дополнительно озеленят — высадят деревья, кустарники и оформят цветники.

Строительство ведёт Setl Group. Помимо этого объекта, компания продолжает развивать социальную инфраструктуру в Московском районе. Сейчас здесь одновременно возводятся ещё шесть образовательных учреждений — школы и детские сады более чем на три тысячи мест. Ранее девелопер уже ввёл в эксплуатацию десять объектов образования, которые работают для жителей новых кварталов района.

Фото: Setl Group