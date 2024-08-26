На площади Мужества завершается благоустройство сквера Блокадников

К сегодняшнему дню оборудованы места для отдыха, установлены деревянные скамейки, урны и вазоны для цветочного оформления.

В Выборгском районе Петербурга завершается благоустройство сквера Блокадников. Территория находится на площади Мужества, сообщил председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко 30 сентября.

В сквере большая пешеходная нагрузка, также зеленая зона регулярно становится местом проведения мероприятий к памятным датам Великой Отечественной войны. Работы выполняют в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

К сегодняшнему дню оборудованы места для отдыха, установлены деревянные скамейки, урны и вазоны для цветочного оформления. Часть дорожек выложили гранитной тротуарной плиткой, оставшееся – в набивном покрытии. Продолжается озеленение: высаживается береза повислая, кедровый сланник, гортензия метельчатая, спирея ниппонская и кизильник блестящий.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко