На площади Мужества завершается благоустройство сквера Блокадников
Сегодня, 16:21
К сегодняшнему дню оборудованы места для отдыха, установлены деревянные скамейки, урны и вазоны для цветочного оформления.

В Выборгском районе Петербурга завершается благоустройство сквера Блокадников. Территория находится на площади Мужества, сообщил председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко 30 сентября. 

В сквере большая пешеходная нагрузка, также зеленая зона регулярно становится местом проведения мероприятий к памятным датам Великой Отечественной войны. Работы выполняют в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". 

К сегодняшнему дню оборудованы места для отдыха, установлены деревянные скамейки, урны и вазоны для цветочного оформления. Часть дорожек выложили гранитной тротуарной плиткой, оставшееся – в набивном покрытии. Продолжается озеленение: высаживается береза повислая, кедровый сланник, гортензия метельчатая, спирея ниппонская и кизильник блестящий. 

Ранее мы рассказывали о том, что сад Мариинского дворца завершил летний сезон. 

Фото: Telegram / Сергей Петриченко 

